أوقفت السلطات السودانية، مذيعة عن العمل، بعد مطالبتها بإبعاد العناصر المرتبطة بجماعة الإخوان، من مواقع قيادة الإعلام في البلاد.
وطالبت المذيعة هبة مكاوي، بوقف سيطرة رموز "نظام الإنقاذ" على الإذاعة القومية، مؤكدة أن أغلب مديري الإدارات في الإذاعة "كيزان"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.
يذكر أن مصطلح "كيزان" يطلق على العناصر التي دعمت جبهة الإنقاذ بقيادة البشير على مدى ثلاثة عقود في مواجهة المعارضة المدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف مذيعة سودانية طالبت برحيل "كيزان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.