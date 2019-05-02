إسبانيا تعيد توطين 389 لاجئاً سورياً قادماً من الأردن

وأوضح، أن "إسبانيا كانت قد أعلنت خلال مؤتمر سوريا الثالث في 14 مايو الماضي بمدينة بروكسيل، التزاماً مالياً بقيمة 25 مليون يورو (من ضمنها 16 مليون هي جزء من مبلغ 76 مليون يورو تمثل الجزء الثاني من حصة إسبانيا في برنامج الاتحاد الأوروبي للتسهيلات للأعوام 2019-2023)".
وأشار بوريل إلى أن مساهمات إسبانيا لدعم "الأنروا" ارتفعت العام الماضي، 10 أضعاف (لتبلغ أكثر من 12 مليون يورو).
واتفق الصفدي وبوريل على أهمية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي انعقدت لأول مرة في عمان والتي أسست لمنهجية تستهدف زيادة التعاون في قطاعات متعددة تشمل التجارة والسياحة والاستثمار وإدارة المياه.
وثمن الصفدي لإسبانيا توفيرها نافذة تمويلية عبر قرض ميسر للمملكة لدعم مشاريع المياه والمشاريع الصغيرة. واتفق ونظيره الإسباني على تحديد خطوات عناية لزيادة التعاون في المحال السياحي التي تملك فيه إسبانيا خبرة كبيرة.
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