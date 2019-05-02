حشود ضخمة تستقبل شيخ الأمين بمطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبلت حشود ضخمة بمطار الخرطوم الشيخ الأمين عمر الأمين شيخ الطريقة القادرية المكاشفية الذي عاد للسودان عصر اليوم بعد سنوات من الغياب. وحرص مريدي الشيخ على الحضور للمطار في أوقات مبكرة بصورة خلقت زحاماً مرورياً كبيراً في الطرق المؤدية للميناء الجوي الوحيد وسط العاصمة الخرطوم. وكان في استقبال شيخ الأمين عدد من قيادات الثورة ومجموعة كبيرة من الثوار ومحبي ومريدي الشيخ. وغادر شيخ الأمين البلاد عقب الإفراج عنه من قبل جهاز الأمن في عام 2016، بعد أن أغلقت السلطات مسيده بأمدرمان أثناء إعتقاله، وأعلن شيخ الأمين دعمه للإحتجاجات الداعية لإسقاط النظام وتكفل بعلاج الجرحى. وظهر في فيديو وهو يرد مع حيرانه (تسقط بس، بالواضح ما بالدس). وتم اعتقال شيخ الأمين في العام 2016 فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بتهم تتعلق بالاحتيال والشعوذة بعد تلقيها بلاغات عديدة ضده من أشخاص ومؤسسات تطالب باعتقاله. وأطلقت السلطات الإماراتية سراحه، بعد احتجازه لأكثر من شهر، ورحلته إلى الخرطوم، وقررت حظر دخوله أراضيها بصورة نهائية، وعقب وصوله مطار الخرطوم تم القبض عليه من قبل السلطات السودانية. يذكر أن الشيخ الأمين عمر الأمين ،هو شيخ الطريقة القادرية المكاشفية الصوفية في مدينة ام درمان، واضطر إلي مغادرة السودان والإقامة في بعض الدول الأوربية، ومن بينها بريطانيا وهولندا، بعد أن تسبب في إثارة الجدل في السودان، وقام برفع العديد من الدعاوي القضائية، ضد كل من يهاجمه علي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

صحيفة الانتباهة