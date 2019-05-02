اتفاق وشيك بين (العسكري) والحركات المسلحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرت الحركة الشعبية بزعامة مالك عقار وحركتا العدل والمساوة والتحرير بقيادة مني أركو مناوي، جولة مشاورات الأيام الماضية بإمارة أبوظبي، وذلك برعاية من القيادة الإماراتية بشأن السلام في المنطقتين ودارفور، في وقت انهى رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، الأسبوع الماضي زيارة سرية إلى الإمارات بذات الخصوص، وعلمت (آخر لحظة) أن الحركات الثلاث بعثت بممثلين لها وهم ياسر عرمان، أحمد تقد لسان وأحمد حسين، بينما اعتذرت الحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلو، عن اللقاء التشاوري، فيما أعلن رئيس حركة التحرير عبد الواحد رفضه الخطوة من أصلها، وكانت زيارة سلفاكير لأبوظبي بغرض إقناع الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو وبحث وحدة الحركة الشعبية ودعم جهود السلام في المنطقتين، وأبلغ مصدر موثوق الصحيفة أن القيادة الإماراتية رمت بثقلها في ملف السلام بترتيب من مدير مكتب الرئيس السابق، الفريق طه عثمان، وذلك بغرض الوصول إلى حل شامل في المنطقتين ودارفور وتوقع المصدر استئناف المفاوضات بين الحركات والمجلس العسكري في أبوظبي عقب عيد الفطر القادم.

آخر لحظة