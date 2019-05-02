تعطيل القطارات يتسبب في حجز 500 عربة محملة بمواد غذائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضح مدير إدارة هيئة السكك الحديدية بوزارة النقل والطرق والجسور، م. إبراهيم فضل عبدالله، أن تعطيل القطارات منذ السادس من أبريل من الشهر المنصرم أدى إلى حجز 500 عربة محملة بمواد غذائية موجهة إلى ولايات كردفان ودارفور.

ونبه فضل، بحسب وكالة السودان للأنباء، بأن المواد المشحونة قد تصاب بتلف وتبلغ خسارتها في هذه الحالة مليارات الجنيهات، وستقع على عاتق إدارة السكك الحديدية،

مشيراً إلى أن إيقاف ممرات السكة حديد سبب ضرراً على جذب الإيرادات وعلى عمال السكة حديد أنفسهم بعدم توفير رواتبهم، مناشداً الأسراع في حل مشكلة فتح المسارات، خاصة أن هنالك لجنة مكونة من المجلس العسكري والمعتصمين ووزارة النقل، بهدف حل هذه المشكلة.

وقال “إن المعتصمين أكدوا فتح الخط بعد وضع الترتيبات وإعطائهم الفرصة لدراسة كيفية ذلك”، مؤكداً مواصلة اللجنة اجتماعاتها لهذا الأمر.