والي شمال دارفور يوجه بالتحضير للموسم الزراعي مبكراً

الخليج 365 :

وجه والي شمال دارفور المكلف، اللواء مالك الطيب خوجلي، وزارة الموارد الاقتصادية بالاستمرار في التحضير المبكر للموسم الزراعي القادم، وتفعيل لجنة حماية الموسم الزراعي، للحد من الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين، ووعد بتذليل كافة الصعاب والتحديات التي تواجه الوزارة لتضطلع بدورها.

وأكد خوجلي اهتمام حكومة الولاية بترقية وتطوير العمليات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، باعتبارهما موردين أساسيين من الموارد التي تدفع بالاقتصاد القومي.

من جهتها، استعرضت المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، د. إنعام إسماعيل، في التنوير الذي قدمته للوالي، التحضيرات المبكرة التي تقوم بها الوزارة لاستقبال وإنجاح الموسم الزراعي الجديد من حيث توفير المدخلات والتقانات الزراعية، مبينة أن المساحات المستهدفة بالاستزراع بالأراضي الرملية والطينية لهذا العام تتجاوز الخمسة ملايين فدان،

مشيرة إلى الحاجة الماسة لتوفير المدخلات الزراعية منذ وقت مبكر، وخاصة الوقود والتقاوى والمبيدات الحشرية.