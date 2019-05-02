الموانئ البحرية : بدء تفريغ بواخر محملة بالمحروقات والقمح

الخليج 365 : أعلن مدير هيئة الموانئ البحرية عمر أحمد محمد، عن وصول عدد من البواخر المحملة بالمحروقات والقمح .

وقال عمر حسب (سونا) اليوم (الخميس)، إنه تم تفريغ باخرة من الفيرنس اليوم، وسيتم تفريغ باخرة أخرى غداً (الجمعة) محملة بـ (40) ألف طن من الجازولين، ونوه لوصول باخرتين من القمح بحمولة تصل إلى (69) ألف طن و(66) ألف طن، سيتم تفريغهما خلال يومين.

وأكد أن متوسط المناولة اليومي للحاويات يصل إلى (800) حاوية من الصادر والوارد، وأوضح أن العمل يسير بصورة طبيعية في كل موانئ بورتسودان.

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