الإدارة الأهلية تقدم لحميدتي مبادرة الوساطة مع قوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدم وفد من الإدارات الأهلية لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، تطورات جهود مبادرتهم لتجاوز نقاط الخلاف بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، بعد بروز بعض التباينات بشأن ترتيب مؤسسات الفترة الانتقالية.

واستمع دقلو يوم الخميس، من الوفد بمكتبه في القصر الجمهوري، إلى مبادرة الوساطة.

وأوضح الناطق الرسمي لتجمع نظار وأمراء وسلاطين السودان، بابكر عمر إبراهيم، أن اللقاء هدف إلى إحداث تقارب بين الطرفين، وصولاً إلى اتفاق يقود البلاد إلى مرحلة جديدة، مضيفاً أنهم التقوا أمس بممثلي قوى الحرية والتغيير الذين أكدوا لهم أنهم سيواصلون اجتماعاتهم مع المجلس العسكري حتى الوصول إلى اتفاق.

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وأكد الناطق الرسمى باسم الإدارات الأهلية تقديرهم للدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحةن وانحيازها للشعب لحقن الدماء، معتبرا أن المجلس العسكري يمثل صمام أمان البلاد في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة.

الشروق