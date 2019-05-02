الفقة الإسلامي: تحري رؤية هلال رمضان الأحد القادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن مجمع الفقه الإسلامي في السودان، عن إنعقاد رؤيى تحري هلال شهر رمضان الأحد المقبل الموافق التاسع والعشرين من شعبان بقاعة الصداقة عقب صلاة المغرب لتحري رؤية هلال رمضان للعام 1440هجرية وأهاب المجلس كافة المواطنين بالعاصمة والولايات لتحري رؤية الشهر الفضيل والإبلاغ عند ثبوته باج نيوز

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