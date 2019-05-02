الحركة الشعبية جناح الحلو تتبرأ من المشاركة في وفد النوايا الحسنة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نأت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بزعامة عبد العزيز الحلو، عن الترتيبات المعتزمة لإرسال وفد (حُسن نوايا) للخرطوم، ورأت أن الخطوة ينبغي أن تتم في إطار تسوية شاملة، وقال نائب رئيس الحركة جوزيف توكا، في بيان أمس: إن الذهاب إلى الخرطوم (يتم بموجب تسوية سياسية شاملة وعادلة تضع نهاية منطقية للحرب)، وتابع: (لذلك فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال غير معنية بما جاء في بيان ما يُسمَّى بـ (القيادة التنفيذية)، ولم تفوِّض أي شخص أو جهة لتمثيلها والتحدُّث باسمها)، وكانت (القيادة التنفيذية) للحركة بزعامة مالك عقار، أعلنت الثلاثاء عن مشاورات لإرسال وفد برئاسة نائب الرئيس ياسر عرمان، والأمين العام خميس جلاب، إلى الخرطوم قريباً في بادرة لحُسن النوايا تجاه الحكومة الانتقالية التي تسلمت مقاليد السُلطة بعد الإطاحة بالرئيس (عمر البشير).
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