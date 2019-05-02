3 سيناريوهات تحدد مصير الدوري السوداني الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالبت أندية الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم التي اجتمعت أمس الأربعاء، بحضور ممثلين عن 14 ناديًا من أصل 16، بتجميد المسابقة والموسم الكروي 2019، وذلك بسبب الوضع الراهن في البلاد.

وتعتزم الأندية تقديم مذكرة لاتحاد الكرة كخطوة تصعيدية بعد أقل من يوم من قرار اللجنة المنظمة بتعليق مباريات الدوري الممتاز لفترة مؤقتة، إلى حين استقرار الأوضاع بالبلاد.

ومن المتوقع أن يمر أمر المذكرة بعدة سيناريوهات وفقا لتجارب سابقة في تعامل اتحاد الكرة السوداني مع المذكرات، وتحديدا في عهد رئيس مجلس الإداراة الحالي كمال شداد.