ضابط إماراتي يكشف المخطط الذي أعده “دحلان” ضد السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل”، عن مخطط تم اعداده في أبو ظبي من قبل ولي العهد محمد بن زايد ومستشاره الأمني محمد دحلان، ضد السودانيين.

وقال “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، ( ما تم فعله في مصر من قتلى للمدنيين ، يتم تجهيزه الآن للشعب السوداني ).

وأضاف الضباط الإماراتي كما يطلق على نفسه ( عميلنا محمد يوسف دحلان ، جهز الامور كلها للانقضاض عليكم ، جهزوا اكفانكم ، او اسقطوا الجيش سريعا قبل ان تكفنوا).وقالت مصادر مصرية رفيعة المستوى من القاهرة إن الأنباء التي تحدثت مؤخراً عن زيارة دحلان إلى الخرطوم برفقة وفد إماراتي وعربي كانت صحيحة، وأوضحت أن الزيارة كانت قبل أيام وبصورة سرية بعيدة عن وسائل الإعلام.