ميسي يقتل ليفربول ويضع قدماً لبرشلونة في النهائي

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الخليج 365 :
تمكن فريق البلوغرانا برشلونة من أن يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال لصالحه بعدما انتصر بثلاثية مقابل لاشيء .
وبدأت المباراة بقوة منذ دقائقها الأولى ، وحاول كل فريق الوصول لشباك الآخر ، في الدقيقة 26 تمكن الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة في أن يفتتح التسجيل لفريقه في شباك ليفربول بعدما استغل كرة ألبا بنجاح ليسدد في شباك فريقه السابق ويمنح التقدم لبرشلونة بهدف مقابل لاشيء وينتهي الشوط على هذه النتيجة .
و بحسب متابعات محرر الموقع في الشوط الثاني كثف برشلونة من محاولاته آملاً في تعزيز تقدمه وإضافة الهدف الثاني ، وفي الدقيقة 75 وبعد مجهود فردي رائع تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من أن يسدد بنجاح ليتقدم برشلونة بهدفين مقابل لاشيء .
وفي الدقيقة 81 احتسب الحكم خطا لبرشلونة تقدم ليو ميسي ليسدده واستطاع ببراعة أن يسكن الكرة في شباك ليفربول من ركلة حرة مباشرة ليتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة ولينتهي اللقاء على هذه النتيجة .
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