العسكري يتسلم الوثيقة الدستورية من قوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسلم المجلس العسكري الانتقالي الوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية، من قوى إعلان الحرية والتغيير. فيما أكد المجلس أنه سيعكف على دارستها ومن ثم الرد عليها.

وجدد المجلس العسكري الانتقالي في تعميم صحفي اليوم (الخميس) التزامه بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وثمن المجلس هذه الخطوة والتي وصفها بانها ستدفع بالحوار إلى الإمام. المادة السابقة انقلاب شامل على عبد الواحد من قيادة حركة تحرير السودان المقالة القادمة يقتل ميسي يقتل ليفربول ويضع قدماً لبرشلونة في النهائي

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