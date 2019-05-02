انقلاب شامل على عبد الواحد من قيادة حركة تحرير السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت قطاعات حركة جيش تحرير السودان كافة قرار بتجميد صلاحيات رئيس الحركة عبد الواحد محمد احمد النور من التكاليف التنظيمية ومحاسبته.

وأصدرت قطاعات الحزب بياناً تلقت( التيار نسخة )منه أمس الأربعاء نددت فيه بتمادي رئيس الحركة في إصدار قرارات خطيرة تمس حياة الأفراد والجماعات والأمر بالتصفية وإصدار أحكام بالإعدام دون محاكمة بمجرد الاختلاف في الرأي، إلى جانب تأكيده بالانفراد بالقرارات الهامة التي تؤثر على مصالح الشعب وقضاياه المصيرية معرضاً بذلك مصير الشعب بأكمله إلى الضياع متجاوزاً لقواعد التنظيم وقادته ومؤسساته ،مستهتراً بحجم الأزمة وآثارها الخطيرة التي خلفت ملايين الضحايا .كما أوضح البيان الفساد المالي والإداري وعدم الشفافية المالية وانفراد الرئيس بالصرف البذخي بعيداً عن المؤسسات التنظيمية .وقررت القطاعات بالحزب تكوين مجلس قيادي مفوض من المؤسسين ومن القيادة العامة لجيش الحركة ومن الإدارة العامة للنازحين واللاجئين وممثلي الحركة بدول المجهر والمكاتب الداخلية والطلاب والشباب لإدارة شئون الحركة في المرحلة المقبلة إلى حين انعقاد المؤتمر العام المزمع انعقاده خلال 90 يوماً من تاريخ البيان.

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