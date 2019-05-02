المجلس العسكري يدرس وثيقة قوي الحرية والتغيير

قال المجلس العسكري الانتقالي، انه سيدرس الوثيقة التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية ومن ثم يرد عليها.

وأكد المجلس في تعميم صحفي التزامه بخطوات الحوار والتفاوض مع قوى الحرية والتغيير التي قال انها ستدفع بالأوضاع الى الأمام.