الإمارات تقدم 6 آلاف سلة غذائية لأهالي حيس بالحديدة

من جهتهم أعرب المستفيدون من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات على تلبيتها لاحتياجاتهم من المواد الغذائية، في الوقت الذي كانوا فيه في أشد الحاجة لهذا الدعم الذي لعب دوراً كبيراً في تخفيف أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.
يذكر أن عدد السلال الغذائية التي وزعتها دولة الإمارت، على أهالي الساحل الغربي، منذ بداية العام الجاري 2019 حتى منتصف شهر أبريل الحالي بلغ أكثر من 34 ألف سلة استفاد منها حوالي 136 ألف نسمة.
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