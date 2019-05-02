الجيش اليمني يحبط هجوماً لميليشيا الحوثي في البيضاء

ونجحت قوات الجيش اليمني، ومعها المقاومة الشعبية من كسر الهجوم وإلحاق خسائر فادحة بميليشيا الحوثي الانقلابية في الأرواح والعتاد.
وخلال المواجهات دمرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، عدداً من الآليات القتالية، كانت متمركزة في موقع الآريل، بالإضافة إلى تدمير مدرعة بموقع الحصير بالجماجم كانت تحمل تعزيزات للميليشيا الحوثية.
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