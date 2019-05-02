رسميا.. تشافى أسطورة برشلونة السابق يعلن اعتزاله

أعلن تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق ولاعب السد القطري الحالي، اعتزاله كرة القدم رسميًا، بنهاية الموسم وتعليق حذاء كرة القدم للأبد.

قضى اللاعب الإسباني البالغ من العمر 39 عامًا أيامه الأخيرة في كرة القدم بالسد القطري، والذي انضم إليه عام 2015 بعد مغادرته نادي حياته، برشلونة.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "هذا هو موسمي الأخير كلاعب، لكنني أتطلع لرؤية ما يخبئه المستقبل لي كمدرب".

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ينظر تشافي بالفعل إلى مستقبله على مقاعد البدلاء وأوضح: "فلسفتي كمدرب في الأسلوب الذي طورناه لسنوات عديدة تحت تأثير يوهان كرويف ولا ماسيا البارسا، وهذا له أقصى درجات الأسس في لعب كرة القدم".

وكان تشافي انضم إلى السد القطري، في عام 2015 بعد سلسلة طويلة من النجاحات مع برشلونة، وكان آخر إنجازاته مع الزعيم القطري، بطولة الدوري الشهر الماضي.