والي الشمالية الساعوري يزور دلقو لمتابعة انسياب السلع الأساسية

الخليج 365 :

زار والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري اليوم محلية دلقو في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها هذه الأيام لمحليات الولاية المختلفة حيث عقد سلسلة من الاجتماعات بلجنة امن المحلية وآلية متابعة انسياب السلع الأساسية والمواد البترولية والادارات العامة بالمحلية وذلك بحضور مدير شرطة الولاية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني والمدير العام لوزارة المالية والأمين العام لحكومة الولاية الشمالية .

ووقف الوالي خلال الاجتماعات على مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والتنموية والخدمية بالمحلية واكد والي الولاية الشمالية المكلف أن الولاية تبذل الآن جهودا كبيرة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي لتوفير احتياجات المواطنين من الدقيق والجازولين والبنزين والغاز، مشيرا الى انه تم رفع حصة الولاية من سلعة الدقيق من 1200جوال الى 1800جوال كما أن الجهود مستمرة لزيادة حصة الولاية من الغاز حيث تقدر حاجة الولاية في الاسبوع من 180الى 200طنا.

وشدد الساعوري على تقوية وتفعيل آليات المتابعة والمراقبة والتوزيع العادل للسلع والمواد البترولية مع الالتزام التام بتطبيق الأوزان والجودة والاشتراطات الصحية بالمخابز ومحاربة المتلاعبين بقوت المواطن.

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واضاف أن من اولوياته خلال الفترة القادمة الاهتمام والتركيز على قضايا التعليم والصحة والمياه بجانب حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين وكان والي الولاية الشمالية قد التقى خلال زيارته لمحلية دلقو بعدد من مواطني المحلية والذين تقدموا بعدد من المطالب والتي من بينها إيصال خدمة الكهرباء لكل القرى والشياخات وتوفير مياه الشرب النقية ومعالجة مشاكل التعدين الصحية والبيئية فضلا عن محاربة الفساد والمفسدين وتعهد الوالي بحل هذه القضايا وقال إن كهرباء قريتي ابوصارة وتوندي في طريقها الى الحل النهائي وذلك بتوفير المحاولات لها. وحول الجهود التي قام بها لمعالجة مشكلة مياه المحلية أوضح انه تم التصديق لهيئة مياه الولاية بشراء طلمبات ومولدات اضافية. اما بخصوص قضايا ومشاكل التعدين فأكد الساعوري انه وجه جامعة دنقلا بعمل دراسة شاملة حول أثر استخدام مادة السيانيت على صحة وسلامة المواطنين، مضيفا انه تم انشاء نيابات متخصصة لمكافحة جرائم الفساد في الولاية الشمالية كما ستشهد الأيام القادمة انشاء محاكم لذات الغرض وذلك حرصا من الولاية على إعطاء كل ذي حق حقه مع حرصها على بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون والتصدي لكل أشكال الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

يذكر أن والي الولاية الشمالية المكلف والوفد المرافق له قد زاروا مقر الشركة التركية العاملة في مجال التعدين بمحلية دلقو.