السودان…تقلبات في أسعار الدولار بالاسواق الموازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تشهد الأسواق الموازية للعملات الأجنبية بالعاصمة الخرطوم، تقلبات في الأسعار على مدار ساعات اليوم خلال الأيام الماضية. وقال متعاملون مع الأسواق الموازية لـ “باج نيوز” إن “أسعار العملات لاسيما الدولار والدرهم سجلت عدم إستقرار كبير خلال اليوم الواحد” Advertisements وأشاروا إلى أن أسعار شراء الدولار تسجل عدد من الأسعار حيث يبدأ صباحا بسعر وتختتم التداولات بسعر أخر. وأوضح عدد من التجار أن أسعار شراء الدولار بدأت صباحا ب 58 جنيه للنقد فيما بلغ نهاية اليوم 60 جنيها عبر النقد فيما سجلت الاسعار عبر الاجراءات المصرفية 68 و70 جنيه للشراء و72 و75 للبيع. وأكدوا أن اسعار الدرهم الإماراتي تشهد هي الأخرى أرتفاع في الاسعار حيث بدأت أسعار الشراء ب 20.5 جنيه في التدوالات الصباحية ومن ثم ارتفع الى 20.7 جنيه نهاية اليوم

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