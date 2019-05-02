السيد نصر الله: تنظيم “داعش” هو صنيعة وتمويل السعودية

الخليج 365:

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن تنظيم “داعش” صنيعة وتمويل السعودية.

وتساءل نصر الله في حواره، مساء اليوم، الخميس، بمناسبة الذكرى الثالثة لقتل القائد السيد مصطفى بدر الدين “السيد ذو الفقار”، الذي يقام في قاعة محمد باقر الصدر بيروت، عم دعم تنظيم “داعش” بالمال والسلاح في سوريا والعراق.

وأضاف نصر الله:

الجنرال الأمريكي، ويسلي كلارك، قال على الـcnn إن واشنطن وحلفائها هم من صنع داعش.

وقال نصر الله:

في سوريا كانت هناك مؤامرة سعودية أمريكية، والدليل هو داعش الذي سيطر على 45 % من سوريا.

وتابع نصر الله: يوماً بعد يوم تتأكد صوابية قرارنا بالذهاب إلى سوريا. وإن الخسائر التي وقعت جراء جرائم داعش من مسؤولية أمريكا والسعودية.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني:

تهديد داعش لن يبقى بعيداً عن لبنان، بالرغم من الانتصارات الكبيرة عليه.

وتابع نصر الله: أتحدث بناء على معطيات أنه سيتم تفعيل عمل داعش في العراق وسوريا، ووظيفة داعش لم تتنه بعد وهو ما زال يمثل تهديداً.