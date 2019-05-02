قوى إعلان الحرية و التغيير تسلم رؤيتها للمجلس العسكري

التاريخ: 02-مايو-2019
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سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان مشروع وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي، يوم الخميس للعمل بها خلال الفترة الانتقالية.
وأفادت في مؤتمر صحفي أن المجلس العسكري السوداني تسلم رؤية القوى المتكاملة بشأن هياكل الفترة الانتقالية.
وتضمنت وثيقة قوى الحرية والتغيير بحسب زكالة السودان للأنباء – تكوين المجلس السيادي الانتقالي بالتوافق مع المجلس العسكري، وأن مؤسسات الحكم تضم سلطة قضائية مستقلة إضافة إلى القوات النظامية. واقترحت الوثيقة أن مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان يجب أن تضم مجلسا سياديا ومجلس وزراء وهيئة تشريعية، وأن تقسم مستويات الحكم إلى 3 مستويات هي اتحادي وإقليمي ومحلي.
وطالبت الوثيقة أن تكون الفترة الانتقالية في السودان 4 سنوات، وكذلك وقف العمل بدستور 2005م.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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