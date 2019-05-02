المجلس العسكري يطلع على رؤية الاتحادي الديمقراطي

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اطلع الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبد الخالق رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي على رؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي التي قدمها له القيادي بالحزب صديق زين العابدين الهندي.

وأوضح الهندي في تصريح صحفي عقب لقائه بالفريق أول طيار صلاح الدين عبد الخالق بالقصر الجمهوري يوم الخميس ، أن الحزب جزء من الحراك الجاري بالبلاد، مشيدا بالدور المحوري للقوات المسلحه في التغيير الذي جرى بالبلاد.

وأمن الهندي بحسب وكالة السودان للأنباء – على ضرورة قيام برلمان معين تتكون عضويته ما بين (٢٥٠- ٣٠٠) مقعد، مضيفا أن الحزب قدم رؤية بعدم مشاركة الأحزاب التي كانت مشاركة في النظام السابق تفاديا لحدوث تشاكس. ودعا لتقليل عدد الأحزاب على ألا تزيد عن (١٢٠) حزبا، مشيرا إلى أهمية فتح حوار مع الشباب ومنحهم فرصا للمشاركة في الحكومة والبرلمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)