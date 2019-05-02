التاريخ: 02-مايو-2019
8 مشاهدة
اطلع الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبد الخالق رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي على رؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي التي قدمها له القيادي بالحزب صديق زين العابدين الهندي.
وأوضح الهندي في تصريح صحفي عقب لقائه بالفريق أول طيار صلاح الدين عبد الخالق بالقصر الجمهوري يوم الخميس ، أن الحزب جزء من الحراك الجاري بالبلاد، مشيدا بالدور المحوري للقوات المسلحه في التغيير الذي جرى بالبلاد.
وأمن الهندي بحسب وكالة السودان للأنباء – على ضرورة قيام برلمان معين تتكون عضويته ما بين (٢٥٠- ٣٠٠) مقعد، مضيفا أن الحزب قدم رؤية بعدم مشاركة الأحزاب التي كانت مشاركة في النظام السابق تفاديا لحدوث تشاكس. ودعا لتقليل عدد الأحزاب على ألا تزيد عن (١٢٠) حزبا، مشيرا إلى أهمية فتح حوار مع الشباب ومنحهم فرصا للمشاركة في الحكومة والبرلمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري يطلع على رؤية الاتحادي الديمقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.