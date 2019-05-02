اليوناميد تسلم قطاعها في الضعين لشرق دارفور

قالت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور “اليوناميد”، إنها استكملت إغلاق وتسليم مقر رئاسة قطاعها في مدينة الضعين إلى السلطات الحكومية بشرق دارفور كأول رئاسة قطاع يتم إغلاقها وتسليمها.

ويأتي ذلك وفقاً للمرحلة الثانية من عملية تقليص البعثة الجارية الآن بموجب تفويض مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2429 الصادر في يوليو 2018.

وقالت البعثة في تعميم صحفي، بحسب ما نقلته الشروق – إنه وتماشياً مع تأكيد اليوناميد على أهمية أن تستخدم منشآتها السابقة للأغراض المدنية، أوضحت حكومة ولاية شرق دارفور أن مقر رئاسة القطاع السابق والأصول الأخرى ذات الصلة سيتم استخدامها كتوسعة لجامعة الضعين، فيما سيتم استخدام مشفى المستوى الأول بالمعسكر مركزاً صحياً يوفر خدمات صحية في مجال النساء والتوليد.

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ووقع على مستندات التسليم التي تضمنت تفاهماً حول الاستخدام المستقبلي للمباني، بالإضافة إلى قائمة حصرية للأصول والمنقولات، كل من: لانديغ باجي رئيس مكتب القطاع الشرقي نيابة عن البعثة، ومدير عام مكتب الوالي إسماعيل آدم عبدالله نيابة عن الولاية.

ووقع على المستندات كشهود أيضاً ممثلو المؤسسات المستفيدة، وهم: علي إبراهيم آدم مدير الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بالولاية، وأ.د.محمد علي الحاج علوبة مدير جامعة الضعين، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع من الدوائر الرئيسة.

وأكد مهلابا رئيس موظفي اليوناميد ممثلاً لإدارة البعثة، على ضرورة الوفاء بالالتزام في استخدام تلك المنشآت للأغراض المدنية، إضافة إلى إشراك المجتمع وضمان الشفافية أثناء عملية النقل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)