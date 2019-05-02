خسائر للسكك الحديدية بمليارات الجنيهات

أكد المهندس إبراهيم فضل عبدالله مدير إدارة هيئة السكك الحديدية بوزارة النقل والطرق والجسور أن تعطيل القطارات منذ السادس من أبريل من الشهر المنصرم أدى إلى حجز 500عربة محملة بمواد غذائية موجهة إلى ولايات كردفان ودارفور .

وقال في تصريح بحسب ـ(سونا) إن المواد المشحونة قد تصاب بتلف وتبلغ خسارتها في هذه الحالة مليارات الجنيهات وستقع على عاتق إدارة السكك الحديدية، مشيراً الى أن ايقاف ممرات السكة حديد سبب ضرراً على جذب الإيرادات وعلى عمال السكة حديد أنفسهم بعدم توفير رواتبهم، مناشداً بالاسراع في حل مشكلة فتح المسارات خاصة وأن هنالك لجنة مكونة من المجلس العسكري والمعتصمين ووزارة النقل بهدف حل هذه المشكلة قائلاً “ان المعتصمين أكدوا فتح الخط بعد وضع الترتيبات واعطائهم الفرصة لدراسة كيفية ذلك”، مؤكداً مواصلة اللجنة اجتماعاتها لهذا الأمر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)