“النيل الأبيض” تتحفظ على قيادات من النظام المخلوع

أكد والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي، تحفظهم على عدد من قيادات النظام المخلوع، وأشار إلى فتح نيابة مختصة للفساد بمدينة كوستي لتلقي كل الشكاوى المتعلقة بالفساد، واشترط عند فتح البلاغات حضور شاهدين.

وقال والي الولاية المكلف إن النيابة ستبت فوراً في البلاغات المقدمة، وتعهد بتنفيذ كل مطالب الثوار وتطبيق شعارات الثورة: (حرية سلام وعدالة).

وناشد الثوار بعدم قفل الشوارع حتى لاتتسبب في إعاقة حركة المرور وانسياب الوقود والمواد الغذائية.

وأضاف “أنهم لايريدون استخدام القوة في فض الاعتصامات”، وحذر من اندساس المخربين والمتفلتين وسط الثوار.

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وكشف عن التحفظ على عدد من رموز النظام السابق، وأوضح أن المراجع العام يعمل حالياً في مراجعة كل الحسابات الحكومية، وقطع بتقديم أي شخص معتدٍ على المال العام للنيابة والمحاكمة والعدالة.

وأكد الطريفي بحسب وكالة السودان للأنباء – أن الولاية أصدرت قرارات لحفظ دور المؤتمر الوطني وتفكيك المؤسسات والمنظمات والواجهات التابعة للنظام السابق، بالإضافة لتجميد النقابات والاتحادات المهنية وحل اللجان الشعبية.

وطمأن الثوار أن كل مذكراتهم ومطالبهم ستجد التنفيذ، ونادى في الوقت نفسه بالصبر وإتاحة الفرصة لهم.

وقال الطريفي “لايمكن إصلاح فساد ثلاثين عاماً في ثلاثين يوماً”، مطالباً بإفساح المجال لحكومة الولاية للاضطلاع بدورها في إنفاذ موجهات المجلس العسكري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)