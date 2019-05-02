مجمع الفقة تحري رؤية هلال رمضان الأحد

التاريخ: 02-مايو-2019 فى : أخبار 45 مشاهدة Advertisements ينعقد مجمع الفقه الإسلامي يوم الأحد المقبل التاسع والعشرين من شهر شعبان في قاعة الصداقة بالخرطوم عقب صلاة المغرب مباشرة بغرض تحري رؤية هلال رمضان للعام 1440هـ. وأهاب المجلس بحسب الشروق – بالمواطنين كافة بالعاصمة والولايات لتحري رؤية الشهر الفضيل والإبلاغ عند ثبوته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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