في تطور خطير .. ضباط يهددون بحمل السلاح

قال قدامى المحاربين إن الوفاء للمؤسسات العسكرية يحتم أن يكونوا جزءاً أصيلاً من المجلس العسكري الانتقالي. وشدد قدامى المحاربين في مؤتمر صحفي أمس، على ضرورة اعتقال كل رموز النظام البائد وكوادره من العسكريين والمدنيين وعرضهم في وسائل الإعلام، وهددوا بحمل السلاح حال عدم تنفيذ مطالب الثورة، داعين لضرورة هيكلة جهاز الأمن وحل كافة مليشيات النظام البائد (الشرطة الشعبية والأمن الشعبي والطلابي).

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وبحسب الانتباهة أون لاين طالب رئيس تجمع قدامى المحاربين اللواء محمد علي حامد، رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإصدار قرار عاجل بإعادة جميع المفصولين تعسفياً من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ومفصولي الخدمة المدنية للخدمة، ورد الاعتبار للمحكومين بالإعدام صورياً منذ يونيو 1989م، ونوه بأن المفصولين في عهد الإنقاذ من القوات النظامية نحو مليونين و (500) ألف يمثلون ضباط وضباط صف وجنود بالقوات النظامية المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .