السودانيون يتوافدون على ساحة الاعتصام بمليونية “السلطة المدنية”

بدأ المتظاهرون السودانيون الوصول إلى موقع الاعتصام أمام قيادة الجيش، استجابة لدعوة من قوى إعلان الحرية والتغيير، للمشاركة فيما أسموها “مليونية السلطة المدنية”.

وتأتي الدعوات لهذه المليونية أيضاً للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، ولرفض أي محاولة من المجلس العسكري الانتقالي لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد.

ومؤخراً تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة والمجلس العسكري الانتقالي من جهة أخرى، حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

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وكان تحالف قوى الحرية والتغيير دعا جماهير الشعب السوداني إلى المشاركة في “مواكب مليونية” بالعاصمة الخرطوم اليوم الخميس، للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين ورفض أي محاولة لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد.

وبحسب الجزيرة نت تأتي هذه الدعوة وسط حالة غير مسبوقة من التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى التغيير، رغم مؤشرات التقارب وجلسات التفاوض التي انعقدت الأيام الماضية وأسفرت عن اتفاق مبدئي على تشكيل مجلس مشترك بين العسكريين والمدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية.

وخلال اليومين الأخيرين، تبادلت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي رسائل شديدة اللهجة، حيث حذر الأخير من استمرار الفوضى، في حين قالت القوى المحتجة إنها لن تقبل بطاغية جديد وإن المجلس ليس جاداً في تسليم السلطة.

وبدأت الدعوة للمسيرات من قطاعات مهنية وطلابية عبر صفحة تجمع المهنيين -أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير- على موقع فيسبوك، وكذلك من مدن ومناطق وسط السودان القريبة من العاصمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .