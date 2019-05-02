منع اي رسوم اضافية علي السلع وإزالة نقاط التحصيل بالطرق

طالب وكيل ديوان الحكم الاتحادي صديق جمعة باب الخير كافة الولايات بمنع اخذ أي رسوم وازالة كافة نقاط التحصيل علي الطرق والمعابر القومية بخلاف الرسوم والنقاط التابعة لهيئة الطرق والجسور واوضح ان ذلك يأتي بناءاً علي توجيهات نائب رئيس المجلس الانتقالي ورئيس اللجنة الاقتصادية والخدمات وانفاذ لمخرجات اجتماع المجلس العسكري الثالث عشر.

وقطع باب الخير بضرورة ان يقوم ولاة الولايات بتنبيه المواطنين واصحاب الاعمال بالتبليغ عن أي مخالفات لتحصيل أي رسوم غير قانونية علي الطرق والمعابر القومية ويمنع كذلك فرض أي رسوم اضافية علي السلع الاساسية الاستراتيجية كالقمح والدقيق والوقود والغاز وعدم تحصيل رسوم الدمغة علي السلع العابرة باعتبار ان ذلك اذدواجا ضريبيا

واوضح ان ضريبة الدمغة تؤخذ مرة واحدة من المنشأة وأشار ً لوجود صندوق لشكاوي بديوان الحكم الاتحادي.واكد ضرورة ان يقوم ولاة الولايات بالإشراف المباشر علي متابعة تنفيذ هذا القرار .