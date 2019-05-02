تجار الذهب يسلمون مذكرة للمجلس العسكري وبنك السودان

نظم تجار ومصدرو الذهب موكبا هادرا، تحرك من مجمع الذهب - الخرطوم-الي القصر الجمهوري،حيث قدم ممثلوا تجار الذهب: عبدالمنعم الصديق عالم ومحمداحمد عمر بشير وعبدالمولي القدال مذكرة معنونه للمجلس العسكري الانتقالي مندده بسياسة بنك السودان جهة تجارة الذهب ومطالبة بحل لجنة الذهب التي تشكلت حديثا، ومن هناك سار الموكب بهتاف (تجار أحرار بدهبنا بننزل الدولار) الي بنك السودان حيث سلمت مذكرة معنونة لمحافظ البنك وقد علت هتافات الموكب تنادي بإعادة النظر في أمر تجارة الذهب لصالح السودان بدلا عن صالح فئه صغيرة احتكرت هذا المورد مذ الفترة البائدة .

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