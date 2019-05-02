الجيش الليبي يسيطر على العزيزية والساعدية

وأضافت الغرفة، في بيان لها اليوم الخميس، أنها نجحت في تأمين المنطقة بالكامل، وتتقدم باتجاه قلب العاصمة.
وفرضت قوات الجيش الوطني أيضا سيطرتها على مناطق العزيزية والساعدية.
وجاءت سيطرة قوات الجيش الوطني وفقاً للمصادر بعد اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة وتراجع لقوات تابعة لحكومة الوفاق.
وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك كر وفر بين الطرفين، بعد أن أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من سيطرة المليشيات والجماعات المسلحة .
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