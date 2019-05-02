حميدتي: المجلس العسكري حريص على الوصول إلى اتفاق مع قوى الحراك

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي بالسودان؛ الفريق اول محمد حمدان حميدتي؛ أن المجلس حريص على مواصلة الحوار مع قوى الحرية والتغيير للوصول الى اتفاق اليوم قبل الغد. وأضاف في تصريحات صحافية اليوم الخميس؛ لسنا طلاب سلطة؛ وأجندتنا حماية الثورة والشعب والوصول لحكومة كفاءات مدنية. Advertisements وكشف عن اتصالات يجريها المجلس العسكري مع الحركات المسلحة؛ وقال:" نحن متفائلون بتحقيق السلام الشامل مع تشكيل الحكومة". واشار حميدتي الى سلمية الثورة السودانية التي قال: ان العالم لم يشهد مثيلا لها؛ وتابع: ونريد الحفاظ على هذه الصورة من اجل امن وسلامة البلاد.

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