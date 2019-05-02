مقتل 7 جنود أتراك في مواجهات شمال سوريا

أعلنت قوات موالية للوحدات الكردية في سوريا، اليوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك في ريف عفرين بشمال سوريا.

وقالت قوات "تحرير عفرين" في بيان لها، "نفذت قواتنا يوم أمس عمليتين استهدفتا آليتين عسكريتين مصفحتين عائدتين للجيش التركي في قرية قطمة التابعة لناحية شرا في عفرين"، مشيرة إلى "تدمير الآليتين ومقتل 7 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين بجروح"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز" أمس الأربعاء.

وأضافت، أن "قواتنا نفذت كميناً لمجموعة من جنود الجيش التركي في محيط قرية قطمة التابعة لناحية شرا، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين قواتنا وجنود الاحتلال، جُرح خلالها 6 جنود أتراك بينهم 4 حالات بليغة".