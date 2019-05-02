مقتل 7 جنود أتراك في مواجهات شمال سوريا

وأضافت، أن "قواتنا نفذت كميناً لمجموعة من جنود الجيش التركي في محيط قرية قطمة التابعة لناحية شرا، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين قواتنا وجنود الاحتلال، جُرح خلالها 6 جنود أتراك بينهم 4 حالات بليغة".
وأضافت، أن "قواتنا نفذت عملية أخرى منفصلة، استهدفت عربة عسكرية من نوع جيب كانت تقل جنود الاحتلال التركي في المنطقة الواصلة بين قرية قطمة التابعة لناحية شرا ومدينة إعزاز، حيث قُتل قائدان عسكريان تركيان وأُصيب 3 آخرون بجروح".
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