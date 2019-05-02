تصريح من رئيس حزب المؤتمر السوداني حول تطورات الأوضاع في البلاد

قال رئيس المؤتمر السودانتي عمر الدقير ان إرادة الشعب السوداني عصيّةٌ على الكسر .. فهو شعبٌ مجبولٌ على رفع الهامات ولا ينكس جباهه لمستبد أو متجبر .. ذلك هو درس التاريخ والحاضر والمستقبل الذي يجب أن يفهمه كل من تسول له نفسه أن يتسلط عليه وأن يسلبه حريته أو يمتهن كرامته.

واضاف في بيان تحصل سودان نيوز 365 علي نسخة منه تمر البلاد الآن بمخاض جديد .. تتجاذبها قوى الثورة المضادة وقوى اختطاف الثورة وحرفها عن مسارها من جانب ويقف الثوار والثائرات من جانب آخر متحصنين بمتاريسهم وحبهم لوطنهم وثباتهم على المبدأ في معركة سينتصرون فيها لا محالة ... قريباً وقريباً جداً .. في هذا التوقيت تدور نقاشات عديدة وتتصارع رؤى مختلفة نود أن نوضح حيالها موقفنا كما يلي:

اولاً : الهدف من التفاوض بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري هو نقل السلطة للشعب ممثلاً في منظومة حكم مدنية إنتقالية تُعَبِّر عن قوى الثورة وتعمل على تنفيذ شعاراتها وتحقيق مطالبها، ويكون الجيش مشاركاً في مستواها السيادي ومختصاً بواجبه في شؤون الدفاع بمهنية وحرفية .. هذا هدفٌ لا تنازل عنه، وشعبنا مصممٌ على المثابرة في حراكه النضالي السلمي حتى يتحقق.

ثانيا : قوي الحرية والتغيير متوافقة على أن الإعلان، الذي يجمعها، يعنى بوضوح أن تحقيق أهداف الشعب السوداني فى الحرية والسلام والعدالة يبدأ بإسقاط نظام الإنقاذ ولا ينتهي به .. إن ثورة السودانيين الباسلة ليست فقط من أجل إزاحة البشير من سدة الحكم، إنما هي ثورة لتحقيق السلام والتحول الديموقراطي وإنهاء دولة التمكين الحزبي لصالح الدولة التي تسع جميع أهلها وتحيطهم بشروط الحياة الكريمة دون إقصاءٍ أو تمييزٍ أو تهميش.

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ثالثا : نتمسك بضرورة ترافُق عملية التحول الديموقراطي مع جهود تحقيق السلام الشامل، وندعو لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمشاركة الحركات المسلحة فى ترتيبات المرحلة الانتقالية والمساهمة في إنجاز مهامها .. تجارب بلادنا السابقة تؤكد ضرورة الربط بين قضايا التحول الديموقراطي والسلام .. نؤكد أن مستقبل بلادنا يجب أن يقوم على أساس مشاركة كافة قواه السياسية والاجتماعية فى التأسيس له من واقع المشاركة المتساوية وليس علي سبيل الإلحاق .. من موقعنا فى تحالف نداء السودان وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير عملنا، وسنعمل، للدفع بقضية السلام إلى صدارة الأجندة وضمان مشاركة جماعية فى صياغة مستقبل البلاد.

رابعاً : قوى الحرية والتغيير لا تنظر إلى نفسها إلا كحاملة لمواقف و رغبات الشعب المعتصم حول القيادة العامة للقوات المسلحة والثائر في مختلف أرجاء البلاد، ونحن متمسكون بالأهداف المعلنة ولا تنازل عنها، ونحن على ثقة أن اعتصامات شعبنا وحراكه النضالي السلمي الباسل سيستمر إلى حين إنجاز مهام ثورة ديسمبر المجيدة كاملة.

ختاماً .. نصر شعبنا الكامل على الأبواب وهو رهينٌ لصبر ساعة واستمساك بوحدة صفنا وقطع الطريق أمام مخططات تشتيت وحدة قوى الثورة .. لم يخرج شعبنا ويفجر ثورته المجيدة ليعود من منتصف الطريق .. هذا طريقٌ صعبٌ جميل، سنمضي فيه مع شعبنا الهمام الذي لا رادّ لعزمه في الحرية والتغيير الشامل.

فلنعتصم بوحدتنا ونواصل نضالنا السلمي .. ولتشرئب أعناقنا إلى وطنٍ جديد يسع جميع أهله ويسود فيه السلام والديموقراطية والعدالة وكل شروط الوجود الكريم.