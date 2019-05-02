السراج يرفض وقف إطلاق النار في طرابلس

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، على رفضه وقف إطلاق النار في طرابلس، مؤكدا أن الحديث عن هذا الشيء يُعتبر نوعا من العبث، قبل تراجع قوات الطرف الآخر وعودتها إلى مواقعها السابقة.

وأضاف السراج، خلال تصريحات جلسة مجلس الوزراء العادية الخامسة للعام 2019 أنه على جميع الأطراف المُنادية بوقف إطلاق النار في طرابلس، سواء الداخلية أو الخارجية، أن تعلم أن هذا هو موقف حكومة الوفاق من مطالبهم.

وحول مصير المسار السياسي في ليبيا، قال إن العودة للعملية السياسية من جديد لن يكون مثلما كانت الأوضاع عليه قبل الـ4 من أبريل الماضي، في إشارة إلى موعد إطلاق الجيش الوطني لعملية "تحرير طرابلس"، مشيرا إلى أن الاحداث الأخيرة في طرابلس قد نسفت العملية السياسية حسب وصفه.

ونوّه السراج بوجود مسؤولين يتبعون حكومة الوفاق يتردّدون في الظهور إعلاميا والإدلاء بآرائهم من الأوضاع الحاصلة في طرابلس، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة تجاههم في التوقيت المُناسب لذلك.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية. فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفًا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.