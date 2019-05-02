1- مدة الفترة الانتقالية 4 سنوات من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ. 2- تكوين المجلس السيادي بالتوافق. 3- القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية. Advertisements 4- مجلس الوزراء يتكون من 17 وزيرا تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير. 5- مجلس الوزراء الانتقالي يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة. 6- قوى الحرية والتغيير تعيين عضوية المجلس التشريعي بتوافق مع المجلس العسكري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ابرز مطالب قوى الحرية والتغيير في الإعلان الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.