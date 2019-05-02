مبادرة من الإدارات الأهلية لتجاوز الأزمة السودانية

تقدمت الإدارات الأهلية اليوم الخميس، بمبادرة للوساطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

والتقى وفد من نظار وعمد وسلاطين القبائل، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، فى إطار مبادرتها لتقريب وجهات النظر بين المجلس و قوى إعلان الحرية والتغيير بعد بروز بعض التباينات بشأن ترتيب مؤسسات الفترة الانتقالية.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الوفد بابكر عمر إبراهيم الطرفين إلى تجاوز نقاط الخلاف للعبور بالبلاد إلى بر الأمن.

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وقال ان هدف اللقاء هدف إحداث تقارب بين الطرفين وصولا الي اتفاق يقود البلاد الي مرحلة جديدة.

والتقى الوفد قوى الحرية والتغيير الذين أكدوا لهم أنهم سيواصلون اجتماعاتهم مع المجلس العسكرى حتى الوصول إلى اتفاق.

وأكد الناطق الرسمى باسم الإدارات الاهليه تقدير الإدارة الاهليه للدور الوطنى الذى قامت به القوات المسلحه فى وانحيازها للشعب فى حقن الدماء، معتبرا أن المجلس العسكري يمثل صمام امان البلاد فى هذه المرحلة الحرجه والدقيقة.