خسائر للسكك الحديدية بمليارات الجنيهات

اكد المهندس ابراهيم فضل عبدالله مدير ادارة هيئة السكك الحديدية بوزارة النقل والطرق والجسور أن تعطيل القطارات منذ السادس من ابريل من الشهر المنصرم ادى الى حجز 500 عربة محملة بمواد غذائية موجهة الي ولايات كردفان ودارفور .

وقال في تصريح حسب وكالة السودان للانباء(سونا) إن المواد المشحونة ربما تضار بتلف قد تبلغ خسارته مليارات الجنيهات تقع على عاتق ادارة السكك الحديدية، مشيرا الى أن ايقاف ممرات السكة حديد سبب ضررا على جذب الايرادات وعلى عمال السكة حديد انفسهم بعدم توفير رواتبهم .