قوى الحراك تدفع برؤيتها للمرحلة الانتقالية

وسط حشد جماهيري كبير بساحة الاعتصام سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الخميس، للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، رؤيتها لهياكل السلطة الانتقالية والإعلان الدستوري الذي صلاحياتها ومهام الأجهزة الانتقالية.

ونفت في تصريح صحفي مشترك ما داولته وسائل الإعلام عن التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة.

وأكدت انها تركز في الوقت الحالي هو طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة.