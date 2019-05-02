قوي التغيير: مدة الفترة الانتقالية 4 سنوات

أكد قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في السودان، الخميس، أن القوات المسلحة تخضع لقرارات للمجلس السيادي والسلطة المدنية.

وقال المتحدث باسم قوي الحرية والتغيير: " الإعلان الدستوري قابل للتعديل في بعض الجوانب ".

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم "المجلس التشريعي من 120 نائباً، و الموضوع الأساسي ليس الأرقام ولا الأشخاص بل تحديد السلطات والصلاحيات".