حميدتي : الحديث عن “الفوضى” جاء نتيجة لازدياد معدل الجريمة بالبلاد

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”، إن “موقف المجلس من الثورة السودانية ثابت ولا تراجع عنه”.

وأضاف حميدتي، حسب ”سكاي نيوز عربية”، أن “الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة يستدعي حمايتها”، مؤكدا في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية.