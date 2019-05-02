أخبار لا تفوتك| وثيقة دستورية للمرحلة الانتقالية.. وأزمة للدوري (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



المعارضة السودانية تعلن عن "وثيقة دستورية" للمرحلة الانتقالية

أعلن تجمع المهنيين في السودان وثيقة دستورية مقترحة للمرحلة الانتقالية.

وتضمنت الوثيقة الدستورية لقوى التغيير بالسودان تتضمن وقف العمل بالدستور الانتقالي لعام 2005.

وأكدت الوثيقة أن "مجلساً سيادياً" سيتولى رئاسة القوات المسلحة وله صلاحيات إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس الوزراء.

وقالت قوى "الحرية والتغيير" في بيان على "فيسبوك"، "يتم الآن توصيل رؤية الإعلان الدستوري التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية".

وتابعت تؤكد "قوى الحرية والتغيير" بأن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة عارٍ تماماً من الصحة. وسنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول عبر إعلام التجمع".

ونوهت بأن "تركيزها في الوقت الحالي هو طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة".

عضو "الصحفيين السودانيين" يتحدث عن مهلة الاتحاد الأفريقي.. ماذا قال؟

قال خالد فتحي، عضو أمانة شبكة الصحفيين السودانيين ومدير تحرير صحيفة التيار، إن "مهلة الاتحاد الأفريقي أطول من اللازم وقد تسمح للمجلس العسكري بالتطويل والتسويف وأن عنصر الوقت يلعب لصالح المجلس العسكري".

وأكد فتحي لبرنامج "عالم سبوتنيك"، على أثير راديو "سبوتنيك"، أن "عدم تسليم السلطة قبل مهلة الاتحاد الأفريقي لعب بالنار، وقد يخسر السودان الكثير بسبب تمسك المجلس العسكري بالسلطة"، مشددا على أن "الجيش هو حارس للشرعية ولا يجب أن يحكم".

واستبعد فتحي انجراف قوى الحرية والتغيير إلى الفوضى، معتبرا أن "تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري حول الفوضى لا تُعبر عن الواقع"، مشيرا إلى أن معدل الجريمة تراجع خلال الفترة الأخيرة".

وشدد فتحي على أن "قوى الحرية والتغيير تعول على صبر الجماهير، وأن الخيار الوحيد أمام الشعب هو مواصلة الاعتصام إلى مدى مفتوح"، معربا عن اعتقاده بأن "الشعب قد يبقى في الشارع لخمس سنوات أو إلى ما لانهاية لحين الاستجابة إلى المطالب بإنشاء السلطة المدنية بهياكلها الثلاثة مجلس مدني سيادي بتمثيل للعسكريين ومجلس وزراء انتقالي ثم هيئة تشريعية انتقالية".

غلق شارعين بالخرطوم بعد أنباء عن تحركات للمتظاهرين نحو القصر الجمهوري

أغلقت قوات الدعم السريع في السودان شارعي الجامعة والنيل بالخرطوم عقب أنباء عن تحركات لمتظاهرين يتجهون نحو القصر الرئاسي.

وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، بأن "قوات الدعم السريع تغلق شارعي الجامعة والنيل على خلفية أنباء عن تحركات للمتظاهرين يرغبون في التوجه نحو القصر الجمهوري".

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حميدتي يكشف سبب تصريحاته عن "الفوضى"

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن "موقف المجلس من الثورة السودانية ثابت ولا تراجع عنه".

وأضاف حميدتي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة يستدعي حمايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية.

وأوضح أن تصريحاته عن الفوضى، جاءت نتيجة لازدياد معدل الجريمة في البلاد.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

3 سيناريوهات تحدد مصير الدوري السوداني

طالبت أندية الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم التي اجتمعت امس الأربعاء، بحضور ممثلين عن 14 ناديًا من أصل 16، بتجميد المسابقة والموسم الكروي 2019، وذلك بسبب الوضع الراهن في البلاد.

وتعتزم الأندية تقديم مذكرة لاتحاد الكرة كخطوة تصعيدية بعد أقل من يوم من قرار اللجنة المنظمة بتعليق مباريات الدوري الممتاز لفترة مؤقتة، إلى حين استقرار الأوضاع بالبلاد.

ومن المتوقع أن يمر أمر المذكرة بعدة سيناريوهات وفقا لتجارب سابقة في تعامل اتحاد الكرة السوداني مع المذكرات، وتحديدا في عهد رئيس مجلس الإداراة الحالي كمال شداد.

السيناريو الأول لمصير مذكرة أندية الممتاز، أن يرفض اتحاد الكرة السوداني استلام المذكرة، أو يستلمها ويحفظها "يجمدها"، وذلك باعتبار أنها جاءت من كيان غير معترف به ولا يحمل صفة رسمية للتعامل مع الاتحاد "كتلة الممتاز".

أما السيناريو الثاني، أن يقبل اتحاد الكرة الاطلاع على المذكرة على مستوى مكتبه التنفيذي، الذي إما أن يقرر رفعها لاجتماع مجلس الإدارة أو يرفضها، وبالتالي يحفظها فقط من باب العلم بها.

السيناريو الثالث، أن يفعل رئيس الاتحاد السوداني صلاحياته، باستلام المذكرة والاطلاع عليها، ويتعامل معها كاستثناء، من باب متابعته للواقع السوداني وتقدير متى تأثر النشاط الكروي به، ويدعو لاجتماع مجلس إدارة طارئ لمناقشة الأمر.

ومن غير المحتمل، أن تجد مذكرة أندية الممتاز الاهتمام السريع من قبل الاتحاد السوداني، وذلك لأن الأخير ينتظر أن يتغير الواقع السوداني في أي لحظة، وبالتالي عودة الحياة لطبيعتها، وبالتالي رفع تعليق مباريات الممتاز.

ومن واقع السيناريوهات الثلاث، فإن مذكرة أندية الممتاز السوداني، بطلب تجميد مسابقة الممتاز والموسم، لن تمر إلا عن طريق، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السوداني، الذي يستند على النظام الأساسي وهو نظام رئاسي.