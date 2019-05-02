وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم الخميس أن الضحايا سقطوا من منزلق بالملاهى يبلغ طوله 235 مترا، ويعد الأطول فى العالم، فيما تم نقل السائحين المصابين الـ12 إلى مستشفى محلى لتلقى العلاج، دون الكشف عن هويتهم.
وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث، فيما تم إغلاق الملاهي، والتحقيق مع المسؤولين عن حديقة الملاهي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع سائحين وإصابة 12 بعد سقوطهم من منزلق طوله 235 مترا بملاهى بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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