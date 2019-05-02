وكان عبد الغاني هامل قد مثل - يوم /الإثنين/ الماضي - أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية تيبازة المتاخمة للجزائر العاصمة، في إطار تحقيق قضائي حول شبهات فساد تتعلق باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الجزائرى يحقق مع مدير الأمن الوطنى الأسبق فى قضية تهريب مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.