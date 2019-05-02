بعد ثلاثية برشلونة.. نجم ليفربول يرفع شعار "لا تراجع ولا استسلام"

رفض أندي روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي رفع راية الاستسلام عقب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها محمد صلاح نجم منتخب مصر أمام برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "كامب نو"، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال روبرتسون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "ليس لدينا خيارات أخرى، يتبقى لنا ثلاث مباريات حتى نهاية الموسم، على أمل أربع، ونحن بحاجة إلى تقديم كل ما لدينا بنسبة 100% في كل مباراة لأننا نعرف ما هو على المحك. نعلم أن كلا اللقبين بعيدين عن أيدينا الآن لكن انظر، نحن ليفربول، نحن نقاتل من أجل كل شيء ونؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك. نحن بحاجة إلى الذهاب إلى نيوكاسل، أولاً وقبل كل شيء يجب ان نرد هناك، وهم في مستوى ممتاز، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون في أفضل حالاتنا هناك، وبعد ذلك يمكننا القلق بشأن برشلونة. لكن تركيزنا الآن على نيوكاسل".

وأضاف لاعب ليفربول "لقد سيطرنا على فترات كبيرة من المباراة، خاصة في بداية الشوط الثاني. أطلق مشجعو برشلونة صافرات الاستهجان على لاعبيهم، وشعر اللاعبين بالضغط، كان لدينا ما نريده، وهذا هو بالضبط الجو الذي تريد خلقه عندما تكون خارج ملعبك. ثم حالفهم الحظ في التسجيل خاصة الهدف الثاني، آمل أن يحالفنا الحظ في الأسبوع المقبل، لقد أتيحت لنا الفرصة للتسجيل و 3-1 مختلف لكن انظر، هذه هي الأشياء التي سنفكر فيها ونحن مستلقين على فراشنا الليلة. لكننا نحتاج إلى تهدئة أنفسنا لأن لدينا مباراة هامة يوم السبت ونحن بحاجة إلى أن نكون جاهزين لذلك".

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز برباعية نظيفة في مباراة الاياب المحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب "أنفيلد"، للعبور إلى نهائي دوري ابطال اوروبا.