وصول نجلة الصادق المهدي الى ابوظبي

وصلت مريم الصادق ابنة أحد أبرز زعماء الاحزاب السودانية الاربعاء في زيارة غير معلن عنها مسبقا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وقالت مصادر صحفية، أن ابنة زعيم طائفة الأنصار لم تدلي بأي تصريحات لدى وصولها إلى ابوظبي، كما لم يعرف على الفور جدول أعمال زيارته ومدتها.ومريم نائبة رئيس حزب الأمة الذي يتولى والدها رئاسته. والمهدى هو آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في البلاد والذي أطاح به الرئيس المخلوع عمر حسن البشير في انقلاب عام 1989. وعقب سقوط البشير اعلنت قيادة تحالف الجبهة الثورية عن زيارتها إلى ابوظبي لبحث ملفات السلام. و”الجبهة الثورية السودانية” هي تنظيم معارض لحكومة عمر البشير، ويضم عددا من الحركات المسلحة من عدة أقاليم سودانية، كما ضم مؤخرا عددا من ممثلي الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني السوداني.فيما قالت مصادر مطلعة؛ أن الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف زار العاصمة الإماراتية أبوظبي في طريقة عودته من بريطانيا الى الخرطوم التي وصلها ١٨ ابريل الماضي.

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