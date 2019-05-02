والي النيل الأبيض يتحفظ على قيادات المؤتمر الوطني بالولاية

أكد والي ولاية النيل الأبيض المكلف، اللواء الركن حيدر علي الطريفي تحفظهم على عدد من قيادات النظام السابق بالولاية، وأعلن عن ترتيبات لفتح نيابة مختصصة للفساد بمدينة كوستي لتلقي كل الشكاوي المتعلقة بالفساد.
واشترط الوالي عند فتح البلاغات ضد رموز النظام السابق حضور شاهدين وأكد أن النيابة ستبت فوراً في البلاغات المقدمة، وتعهد بتنفيذ كل مطالب الثوار وتطبيق شعارات الثورة (سلام، حرية، عدالة).
وناشد الوالي الثوار بعدم قفل الشوارع حتى لاتتسبب في إعاقة حركة المرور وتعطيل انسياب الوقود والمواد الغذائية، وأكد أنهم لايريدون استخدام القوة في فض الاعتصامات، وحذر من اندساس المخربين والمتفلتين وسط الثوار.
وكشف الوالي عن التحفظ على عدد من رموز النظام السابق، وقال إن المراجع العام يعمل حالياً في مراجعة كل الحسابات الحكومية، وقطع بتقديم أي شخص معتدٍ على المال العام للنيابة والمحاكمة والعدالة.
وأكد أن الولاية أصدرت قرارات لحفظ دور المؤتمر الوطني وتفكيك المؤسسات والمنظمات والواجهات التابعة للنظام السابق، بالإضافة لتجميد النقابات والاتحادات المهنية وحل اللجان الشعبية، وطمئن الثوار بأن كل مذكراتهم ومطالبهم ستجد التنفيذ، ودعا في الوقت نفسه للصبر وإتاحة الفرصة لهم لترتيب الأوضاع وقال :” “لايمكن إصلاح فساد ثلاثين عاماً في ثلاثين يوماً”، مطالباً بإفساح المجال لحكومة الولاية للاضطلاع بدورها في إنفاذ موجهات المجلس العسكري”.
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