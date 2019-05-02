والي النيل الأبيض يتحفظ على قيادات المؤتمر الوطني بالولاية

أكد والي ولاية النيل الأبيض المكلف، اللواء الركن حيدر علي الطريفي تحفظهم على عدد من قيادات النظام السابق بالولاية، وأعلن عن ترتيبات لفتح نيابة مختصصة للفساد بمدينة كوستي لتلقي كل الشكاوي المتعلقة بالفساد.

واشترط الوالي عند فتح البلاغات ضد رموز النظام السابق حضور شاهدين وأكد أن النيابة ستبت فوراً في البلاغات المقدمة، وتعهد بتنفيذ كل مطالب الثوار وتطبيق شعارات الثورة (سلام، حرية، عدالة).