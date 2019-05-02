الاتحاد الأفريقي يحرم منتخب مصر من مباراة مهمة على استاد القاهرة

وتتعلق الصدمة بخوض منتخب مصر ودية غينيا في ختام معسكره الختامي، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو/ حزيران، وحتى 19 يوليو/ تموز. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "صدى البلد".
ومنع الاتحاد الأفريقي "كاف" منتخب مصر من خوض مواجهة غينيا على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري، حيث إن اللوائح الخاصة بالكاف توصي بأن تُستلم كافة الملاعب قبل انطلاق البطولة بـ14 يوما، وهو ما يجعل أمر إقامة مباراة على الاستاد وسط حضور جماهيري، أمر صعب للغاية.
ومن المقرر أن يخوض الفراعنة وديتين قبل المشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا، مصر 2019، حيث يواجه منتخبي تنزانيا وغينيا، في يومي 13 و16 يونيو/حزيران المقبل.
وكان الجهاز الفني بقيادة المكسيكي، خافير أجيري، قد طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة هاني أبوريدة، خوض الودية الأخيرة أمام منتخب غينيا على استاد القاهرة، وبحضور جماهيري، وذلك لتعود اللاعبين على أرضية الملعب الذي سيحتضن مباريات الفراعنة في أمم أفريقيا.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.
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